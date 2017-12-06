Напомним, нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» 24 ноября.

- Прежде всего хотел бы поздравить не только поклонников «Ак Барса», но и всех болельщиков КХЛ с тем, что в наш хоккей вернулся такой мастер. Внимательно следил за тем, как Зарипов играл в «Ак Барсе» в тройке с Морозовым и Зиновьевым, именно Данис был лидером этого звена, которое было чемпионским и в клубе, и в сборной. На мой взгляд, вокруг Зарипова строилась и «Магнитка», что мы увидели в нынешнем сезоне, когда «Металлург» пошел на спад. Что касается выхода игрока на лед в новом «Ак Барсе» и в частности в главной встрече месяца против СКА, то он целиком и полностью зависит от главного тренера. Зинэтула Билялетдинов всегда был и всегда будет осторожным, терпеливым специалистом - и этот стиль проявляется в последние недели. Но, понятное дело, и мне, и всем болельщикам хочется как можно быстрее увидеть Зарипова в деле. Ведь сегодня в КХЛ мастеров такого класса - единицы. Ковальчук, может быть, Шипачев, еще одна-две фамилии, - сказал Зимин.