- Когда выходили со льда, уже эмоций не осталось, или почему не было бурной радости, 3 очка нужно было?

- Нет, но все же упустили победу в основное время, ошиблись, нас поймали на контратаке. Не грустно, просто все устали, хотели уже давно выиграть. Надеемся, что пойдет серия побед у нас после такого сильного спада.

- После такой серии поражений нужна такая же серия побед?

- Да, чтобы восстановить ту форму, которая у нас была до перерыва.

- Это перерыв так сказался?

- Не то чтобы перерыв. Сначала одну игру проиграли с «Авангардом проиграли, потом, думаю, с «Сибирью» нас игры переломили, потому что принципиальный соперник, тем более по две игры, плюс они нас здесь в двух обыграли, незасчитанные шайбы... Все психологически ломалось и к этому череда поражений идет и идет. Повторюсь, надеюсь, что пойдет серия побед.

- А что помогло переломить сегодняшний ход игры?

- Команда сегодня все друг за друга бились, ложились под шайбы. Где-то не получалось да, всплеск эмоций, хотели побыстрее выиграть, удержать где-то счет. Нервничали, понимали какова цена этого матча. Потому что дальше проигрывать нельзя было, это непозволительно. Тем более, столько народу на нас ходит, поддерживает, спасибо болельщикам, что не бросают нс в тяжелые времена, а поддерживают. Надеюсь, с каждой игрой все больше будут ходить, и мы будем радовать своей игрой и серией побед.