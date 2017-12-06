- Чем сейчас занимаетесь?

- Работаю в Карлстаде тренером в хоккейной гимназии с юниорами 2001 года. В городе, где базируется «Ферьестад», в котором я проиграл без малого десять лет. У меня получилась долгая карьера, я закончил, когда мне было сорок.

- Дети чем занимаются?

- Младший учится в университете в Стокгольме. Он попробовал заниматься хоккеем, но быстро понял, что это - не его. Старший в свое время играл, шесть лет назад закончил и стал арбитром - не хочет далеко отходить от хоккея.

- В Россию часто приезжаете?

- Каждый год летом, во время отпуска. К сожалению, родители умерли, но остались брат, теща, поэтому мы стараемся видеться каждый год. На кладбище надо съездить, с родными и друзьями повстречаться. Мои дети тоже в Россию, когда есть возможность, приезжают. Даже квартира в Москве у нас осталась.

- Хотя бы краем глаза за «Спартаком» следите?

- Да, стараюсь следить. По интернету, по газетам. Но, сами понимаете, в подробности не вникаю - у меня очень напряженный рабочий график. Честно говоря, очень хотел бы поговорить и с Якушевым, и с Майоровым, которые оставили большой след в моей судьбе. Знаю, что в «Спартаке» до сих пор работает водителем автобуса Тимофеич. Удивительно, но он еще нас возил в середине восьмидесятых! Так что слежу, одно время часто перезванивался с Володей Тюриковым. Сожалею, что так и не успел повидаться со своим первым тренером Михаилом Ивановым - он ушел из жизни в прошлом году. Все было некогда…