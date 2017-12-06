- В «Салавате Юлаеве» есть Леонид Вайсфельд, который раньше был скаутом «Торонто», а также одновременно Костя Крылов, который работает на «Анахайм». То есть у «Салавата» скаутская группа состоит из профессиональных скаутов, причем с большим опытом. У «Сочи» есть спортивный директор Коля Вакуров, который одновременно работает на «Детройт», а также Вадим Подрезов, который работает и на сочинский клуб, и на «Флориду». У «Сочи», соответственно, тоже достаточно серьезная скаутская группа. Из скаутов наших клубов я бы без всяких эмоций также выделил Алексея Трощинского из ЦСКА. Он очень хороший скаут. Уверен, что есть и многие другие. Кроме того, Георгий Михайлович Журавлев помогает федерации со сборными. Это старейший скаут, работал в свое время на «Сент-Луис». Но в какой степени и как его используют в федерации - не знаю. Мне самому неинтересно работать с федерацией, поэтому я не залезал в эту тему, - сказал Янченков.