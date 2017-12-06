Выступающий в ВХЛ красноярский «Сокол» и форвард Александр Семин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

«33-летний нападающий отправился за пределы России на неопределенный срок за своей семьей, забирать новорожденного сына. По возвращении в Красноярск планируется возобновить трудовые отношения с двукратным чемпионом мира», - сообщается на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Семин в 21 матче набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+6».