«33-летний нападающий отправился за пределы России на неопределенный срок за своей семьей, забирать новорожденного сына. По возвращении в Красноярск планируется возобновить трудовые отношения с двукратным чемпионом мира», - сообщается на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Семин в 21 матче набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+6».

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