- Я очень рад, что ребята придут сегодня болеть за нашу команду. Я знаю, что у них не очень хорошая ситуация. Но я верю в то, что Курбан Бердыев – это сильный и хороший тренер, и он вырулит эту ситуацию, исправит ее. Думаю, футболисты, которые придут сегодня и будут болеть за нас, они получат удовольствие от нашей хоккейной атмосферы. И получат дополнительные эмоции для того, чтобы в следующей матче сыграть достойной и выиграть. Думаю, в дальнейшем мы будем обязательно приходить на футбол, будем болеть. Считаю мы должны поддерживать друг друга, – сказал Билялетдинов «Ак Барс» Инфо».