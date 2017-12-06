Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:3 ОТ).

– Хорошая игра, все получили удовольствие. Команды показали хороший хоккей, поэтому говорить об ошибках нет смысла.

– Что случилось в третьем периоде с командой после яркого второго?

– Мы играем против сильной команды, которая умеет и атаковать, и обороняться. Так что ничего не случилось, – приводит слова тренера корреспондент «БИЗНЕС Online».