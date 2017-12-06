– Хорошая игра, все получили удовольствие. Команды показали хороший хоккей, поэтому говорить об ошибках нет смысла.

– Что случилось в третьем периоде с командой после яркого второго?
– Мы играем против сильной команды, которая умеет и атаковать, и обороняться. Так что ничего не случилось, – приводит слова тренера корреспондент «БИЗНЕС Online».

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.