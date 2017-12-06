Форвард СКА Сергей Калинин прокомментировал победу армейцев над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Здорово, что обыграли хорошую команду. В таких матчах приятно играть и приятно побеждать. Удаления немного поменяли ход игры, и «Ак Барс» вовремя забил голы. Всю игру мы практически контролировали, много времени проводили в зоне атаки, много бросали. Нужно было больше вылезать на ворота, но как получилось, - передает слова Калинина «Р-Спорт».

Отметим, последний раз СКА обыгрывал «Ак Барс» 19 апреля 2015 года в победном финале Кубка Гагарина.

Следующий матч СКА проведет 8 декабря против «Сочи», «Ак Барс» в этот же день примет «Локомотив».