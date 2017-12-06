- Все получили удовольствие от игры. И мы, и болельщики. Немного не повезло нам, будем работать.

Ваше отношение к тому, что сборная поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом?

- У меня никаких соображений по этому поводу. Поедем и будем играть. Вы же знаете, кто поедет под нейтральным флагом. Все будут поддерживать эту сборную. Все знают, какая сборная выступает под этим флагом, - цитирует Ткачева пресс-служба казанской команды.

Отметим, последний раз СКА обыгрывал «Ак Барс» 19 апреля 2015 года в победном финале Кубка Гагарина.

Следующий матч СКА проведет 8 декабря против «Сочи», «Ак Барс» в этот же день примет «Локомотив».