- Хочу поздравить ребят с победой, поблагодарить болельщиков в очередной раз за поддержку. Готовились к этой игре очень сильно – показывали ребятам видеоматериалы по игре соперника, объясняли им, что предстоит сразиться с сильным соперником, тем более, что проиграли им в выездном матче. Хотели реабилитироваться после последнего проигрыша дома. Не взяли ни одного очка в той игре. В целом доволен победой, рад, что ребята нашли в себе силы переломить этот психологический момент, - передает слова Назарова пресс-служба клуба.