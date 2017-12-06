- Хочу поздравить ребят с победой, поблагодарить болельщиков в очередной раз за поддержку. Готовились к этой игре очень сильно – показывали ребятам  видеоматериалы по игре соперника, объясняли им, что предстоит сразиться  с сильным соперником, тем более,  что проиграли им в выездном матче.  Хотели реабилитироваться после последнего проигрыша дома.  Не взяли ни одного очка в той  игре. В целом доволен победой, рад,  что ребята нашли в себе силы переломить этот психологический момент, - передает слова Назарова пресс-служба клуба.

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