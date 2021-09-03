Хоккеисты из НХЛ примут участие на Олимпиаде в Пекине-2022

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает пресс-служба ИИФХ

Отмечается, что НХЛ разослала игрокам памятную записку с разъяснениями о времени и правилах участия в Олимпийских играх-2022.

Если НХЛ поедет на Игры, регулярный сезон НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если хоккеисты не поедут на Игры, лига будет использовать вторую версию календаря.

Напомним, в последний раз хоккеисты из океана ездили на Олимпийские Игры в 2014 году в Сочи.