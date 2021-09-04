ЦСКА одержал волевую победу над рижским «Динамо» (видео)

Хоккеисты ЦСКА переиграли «Динамо» (Рига) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (27-я минута), Антон Слепышев (48) и Сергей Андронов (58), у рижской команды точными бросками отличились Николай Елисеев (30) и Хантер Шинкарук (30).

После этой встречи ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», потерпев второе поражение подряд на старте сезона, занимает на «Западе» девятую строчку.

Отметим, что для Сергея Федорова победа стала первой в КХЛ на посту главного тренера ЦСКА.

В следующем матче армейцы в гостях встретятся с «Сочи», а рижане на выезде сыграют против «Куньлуня».