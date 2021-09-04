ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Авангард» в серии буллитов переиграл «Адмирал» (видео)
04 сентября 19:51
автор: Андрей Ефимов
автор фото: ХК «Авангард»

«Авангард» в серии буллитов переиграл «Адмирал» (видео)

Встреча прошла на «Арене-Балашиха» и завершилась победой омского клуба.

Хоккеисты «Авангарда» в серии послематчевых буллитов переиграли «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе хозяев площадки заброшенными шайбами отметились Корбан Найт (15-я минута), Вилле Покка (31) и Петер Цегларик (31), у гостей точными бросками отличились Джош Кестнер (10), Владислав Калетник (39) и Дмитрий Саюстов (56).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты омской команды - победный бросок на свой счет записал Сергей Толчинский.

После этой встречи «Авангард» набрал четыре очка и вышел на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», проиграв обе встречи на старте сезона, с одним очком расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Авангард» на своей площадке встретится с «Амуром», а «Адмирал» в гостях сыграет против СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Кестнер, 9:58
1:1 – Найт, 14:30
2:1 – Покка (Найт, Емелин), 30:19
3:1 – Цегларик (Толчинский, Найт), 30:50 (бол.)
3:2 – Калетник (Матушкин, Ушенин), 38:32
3:3 – Саюстов (Меньшиков, Букартс), 55:59
4:3 – Толчинский, 65:00.

Вратари: Грубец – Серебряков.
Броски: 40 – 26.
Штраф: 6 – 12.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai Casper (2021) новый виток в истории кроссоверовМиодраг Божович возглавил тульский "Арсенал"Пловчиха Ищиулова выиграла серебро на Паралимпиаде в ТокиоВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Хорошо хоть Клюка не травмировался… Как Россия с трудом добыла первую победу на волейбольном Евро
В своем втором матче чемпионате Европы в Тампере подопечные Туомаса Саммельвуо лишь на тай-брейке одолели Нидерланды, показав не самую убедительную игру.
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика