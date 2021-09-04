«Авангард» в серии буллитов переиграл «Адмирал» (видео)

Хоккеисты «Авангарда» в серии послематчевых буллитов переиграли «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе хозяев площадки заброшенными шайбами отметились Корбан Найт (15-я минута), Вилле Покка (31) и Петер Цегларик (31), у гостей точными бросками отличились Джош Кестнер (10), Владислав Калетник (39) и Дмитрий Саюстов (56).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты омской команды - победный бросок на свой счет записал Сергей Толчинский.

После этой встречи «Авангард» набрал четыре очка и вышел на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», проиграв обе встречи на старте сезона, с одним очком расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Авангард» на своей площадке встретится с «Амуром», а «Адмирал» в гостях сыграет против СКА.