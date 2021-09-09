Кросби перенес операцию на левом запястье и пропустит старт нового сезона НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не поможет своему клубу в первых матчах нового сезона НХЛ.

34-летний хоккеист накануне был прооперирован на левом запястье. По информации пресс-службы клуба, Кросби решил избавиться от многолетней травмы, но при этом вынужден будет пропустить не менее шести недель.

В прошлом сезоне форвард набрал 64 (24+38) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забил один гол и отдал одну результативную передачу в шести играх Кубка Стэнли.