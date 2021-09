«Миннесота» подписала с Кириллом Капризовым пятилетний контракт на 45 миллионов долларов

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новое соглашение с «Миннесотой».

Как сообщает пресс-служба «Уайлд», 24-летний нападающий заключил с клубом пятилетний контракт на общую сумму в 45 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым игроком команды.

Отмечается, что Капризова не будет в течение первых нескольких дней сбора, так как у него есть ряд незавершенных вопросов, после чего он будет допущен на лед TRIA Rink - тренировочного центра в Сент-Пол (Миннесота, США). Также ему придется позаботиться карантине и, возможно, о вакцинации от COVID, прежде чем он сможет приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».

Добавим, что «Миннесота» откроет новый регулярный сезон 16 октября матчем против «Анахайма».

Well... he is Kirill the Thrill, right?! 😉



The #mnwild has signed forward Kirill Kaprizov to a five-year, $45 million contract ($9 million average annual value) that goes through the 2025-26 season.



More » https://t.co/aVDUFyFlK2 pic.twitter.com/QbpFSJIIPJ