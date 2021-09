Малкин пропустит из-за травмы первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит старт нового сезона Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает в своем твиттере журналист Эллиотт Фридман со ссылкой на генменеджера клуба Рона Хекстолла, 35-летний форвард не сыграет, как минимум в двух первых месяца регулярного чемпионата НХЛ из-за хирургического вмешательства на колене. Операция прошла в июне.

PIT GM Ron Hextall says Evgeni Malkin will miss at least the first two months of the season