Знарок назначен на пост главного тренера сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил журналистам о том, что новым главным тренером национальной команды стал Олег Знарок.

Отмечается, что контракт 58-летнего специалиста со сборной будет рассчитан на один год. Тем самым, Знарок будет руководить командой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, а также на чемпионате мира в Хельсинки и Тампере, который также пройдет в следующем году. При этом Валерий Брагин, ранее возглавлявший сборную России, займет место консультанта Знарка.

– Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал, – сказал Третьяк.

Напомним, что Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.