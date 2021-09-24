Вячеслав Фетисов – о назначении Знарка: У меня было совсем другое мнение на этот счет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что Олег Знарок был назначен на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 58-летний специалист подписал с национальной командой однолетнее соглашение. Наставник будет руководить сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также на чемпионате мира в Хельсинки и Тампере, который также пройдет в следующем году.

– Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать. Да, я говорил про Федорова: нам нужен специалист с опытом игры в НХЛ, с пониманием, как работает система – основные соперники на ОИ будут оттуда. Наверное, харизмы будет достаточно, чтобы обыграть профессиональную команду тренеров. Будем надеяться, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Добавим, что в своей тренерской карьере Знарок уже возглавлял сборную России – это было в период с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.