Депутат Свищев - о назначении Знарка: Надеюсь, наши игроки из НХЛ поддержат это решение

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал назначение Олега Знарка на должность главного тренера сборной России по хоккею.

«Хоккей — системообразующий вид спорта для зимней Олимпиады. От результатов нашей команды зависит успех всех наших олимпийцев. Полностью поддерживаю назначение Знарка. Надеюсь, наши игроки НХЛ поддержат это решение. Сейчас команда на подъеме, не вижу помех для завоевания золота Олимпиады», - сказал Свищев «СЭ».

Напомним, что Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.