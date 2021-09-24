Плющев считает, что Знарка нужно было назначить в сборную России гораздо раньше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о назначении Олега Знарка на должность наставника национальной сборной на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Эксперт считает, что решение об уходе Валерий Брагин должен был принять после прошлого сезона, так как он не справился ни с одной из поставленных перед ним задач.

«Наверное, Знарок на сегодняшний день – один из тех людей, которые имеют опыт работы со сборной. Но такое решение надо было принимать после сезона, я не знаю, почему оно было принято только сейчас. У нас непонятные ситуации происходят в хоккее, когда за неделю до старта снимают тренера, через неделю после старта», - сказал Плющев «Газете.ru».

Напомним, что Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м. На предыдущей Олимпиаде в 2018 году сборная России стала олимпийским чемпионом.

Добавим, что предыдущим местом работы Олега Валерьевича Знарка был московский «Спартак», который он возглавлял с 2019 года.