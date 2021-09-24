Федор Канарейкин: Никто не дотягивает до тренера на Олимпиаде, кроме Знарка

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Федор Канарейкин прокомментировал назначении Олега Знарка на пост наставника сборной России в олимпийский сезон.

«Знарок - знаковая фигура, остальные не дотягивают до позиции того, кто повез бы команду на Олимпиаду. По поводу назначения Брагина я вообще не хочу задумываться. Есть назначение Знарка, а уже Знарок вместе с ФХР определяют тех людей, которые будут помогать и дополнять. Здесь ничего не должно отвлекать, кроме той задачи, которая поставлена перед сборной – победа на Олимпиаде», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Добавим, что ранее национальную команду возглавлял Валерий Брагин. Он вошел в новый штаб в качестве тренера-консультанта.

Знарок уже работал во главе сборной России с 2014 по 2018 годы. Под его руководдством национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.