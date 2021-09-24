Бывший тренер сборной России Быков считает, что у руля команды квалифицированные специалисты

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что в тренерском штабе сборной России есть люди, хорошо знающие хоккей и имеющие большой опыт побед.

«Я думаю, что все они люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть подтвердит свой титул», - сказал Быков ТАСС.

Напомним, что Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м. На предыдущей Олимпиаде в 2018 году сборная России стала олимпийским чемпионом.

Добавим, что предыдущим местом работы Олега Валерьевича Знарка был московский «Спартак», который он возглавлял с 2019 года.