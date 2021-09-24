Президент IIHF Фазель введен в Зал славы

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель был введен в Зал славы организации.

Церемония введения в Зал славы прошла в рамках полугодового съезда организации в Санкт-Петербурге. Конгресс является последним для Фазеля на посту главы организации - он уйдет в отставку в субботу, и на конгрессе будет избран новый президент.

Ведущим церемонии выступил Игорь Ларионов, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, член Зала хоккейной славы и Зала славы IIHF. Фазель был занесен в Зал славы IIHF в категории «Функционер».

71-летний Фазель возглавляет организацию с 1994 года, в этом году заканчивается последний его срок. Выборы нового президента IIHF состоятся 25 сентября.

При Фазеле Россия трижды принимала чемпионат мира (2000, 2007, 2016) и получила право проведения турнира в 2023 году (Санкт-Петербург), также в стране прошли два молодежных чемпионата мира (2001, 2013). Молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске.