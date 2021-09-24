Губерниев прокомментировал информацию о том, что Знарка все еще не назначили тренером сборной

Известный российский обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею.

«А Знарок ещё не назначен! Будут ещё консультации! Вот оно как!» — говорится в сообщении.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявлял, что 58-летний Знарок возглавит сборную России на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Напомним, что Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м. На предыдущей Олимпиаде в 2018 году сборная России стала олимпийским чемпионом.

Добавим, что предыдущим местом работы Олега Валерьевича Знарка был московский «Спартак», который он возглавлял с 2019 года.