Павел Буре: Пригласить в штаб сборной России Олега Знарка, это по-настоящему сильный ход

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре отреагировал на сообщение о том, что Олег Знарок возглавит сборную России на Олимпиаде в Пекине.

«Поддерживаю решение пригласить в штаб Олега Знарка, это по-настоящему сильный ход. Олег - очень опытный тренер, с ним сборная выигрывала золото и медали чемпионатов мира, Олимпийские игры 2018 года. Он хорошо знает систему работы штаба сборной, игроков, которые выступали в национальной команде», - цитирует ТАСС экс-форварда «Ванкувера».

Добавим, что помощниками Знарка станут главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов и экс-наставник сборной России Валерий Брагин.

Отметим, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что консультации со Знарком по поводу его назначения еще продолжаются.