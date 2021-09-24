Дарюс Каспарайтис: Знарок - очень уважаемый тренер не только в КХЛ, но и в НХЛ

Экс-защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дарюс Каспарайтис поддержал решение ФХР о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.

«Это правильное, хорошее решение. Знарок уже был в этой роли, так что для него ничего нового. Знарок - очень большой и уважаемый тренер не только в КХЛ, но и в НХЛ.

Не думаю, что это рискованно. Если Олимпиада будет с хоккеистами из океана, то нет никакой разницы, новый тренер или старый, потому что ребята соберутся и подготовка не будет долгой», - передает слова бывшего латвийского защитника «metaratings.ru»

Напомним, что Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м. На предыдущей Олимпиаде в 2018 году сборная России стала олимпийским чемпионом.

Добавим, что предыдущим местом работы Олега Валерьевича Знарка был московский «Спартак», который он возглавлял с 2019 года.