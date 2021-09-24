«Ак Барс» в серии буллитов переиграл дома «Адмирал» (видео)

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Адмирал» в серии буллитов матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время в составе казанской команды отличился Пер Линдхольм (24-я минута). У приморской команды отличился Дмитрий Саюстов (38).

Решающий буллит в активе форварда «Ак Барса» Николая Коваленко.

Отметим, что подопечные Дмитрия Квартальнова одержали четвертую победу кряду и набрали 11 очков. »Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции. «Адмирал» идет девятым на Востоке. У владивостокской команды шесть очков.

26 сентября «Ак Барс» сыграет дома против «Спартака», а «Адмирал» на выезде встретится с «Нефтехимиком».