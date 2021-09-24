Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива», его заменит Никитин

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новым наставником железнодорожников стал Игорь Никитин, ранее возглавлявший ЦСКА. Отмечается, что в штаб «Локомотива» также войдет тренер по защитникам Дмитрий Юшкевич.

Информацию об увольнении Скабелки подтвердили его представители. Специалист возглавлял «Локомотив» с 2020 года, подписав трехлетний контракт. В минувшем сезоне железнодорожники уступили во втором раунде плей-офф ЦСКА (3-4).

Добавим, что «Локомотив» занимает десятое место в таблице Западной коференции. У ярославской команды семь очков.