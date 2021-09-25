Владислав Третьяк: Не сомневаюсь, мировой хоккей под руководством Тардифа добьется новых свершений

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил Люка Тардифа с победой на выборах президента ИИХФ.

- От имени всей хоккейной России поздравляю Люка Тардифа с победой на выборах президента ИИХФ! Люк Тардиф – опытный хоккейный функционер, много лет работал в руководящих органах ИИХФ. Он профессионал, хорошо зарекомендовал себя, как один из важных членов управленческой команды Фазеля. Не сомневаюсь, что Люк Тардиф будет успешно трудиться на новом посту, а мировой хоккей под его руководством добьется новых свершений и достижений.

У России будут хорошие рабочие и человеческие отношения с новым президентом ИИХФ. Мы входим в число ведущих хоккейных стран мира и обязательно наладим все необходимые контакты с Люком Тардифом и его командой, - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

В субботу, 25 сентября, Тардиф был избран новым президентом ИИХФ, сменив Рене Фазеля, занимавшего этот пост 27 лет. Выборы проводились в несколько туров, в каждом из которых выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. Француз выиграл выборы в четвертом и последнем туре у немца Франца Рейндля – 67 против 39 голосов.

Добавим Тардиф, имеющий гражданство Франции и Канады, был избран в Совет ИИХФ в 2012 году, где занимал должность казначея. Он играл в юношеский хоккей в Канаде и в профессиональный хоккей в Бельгии и Франции.