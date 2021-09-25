«Йокерит» на своем льду взял верх над «Сочи», одержав девятую победу кряду

Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Ханнес Бьернинен (20-я минута), Отто Лескинен (22), Томми Кивисте (40) и Йон Норман (43), у сочинского клуба точными бросками отличились Богдан Якимов (52) и Игорь Руденков (59).

После этой игры «Йокерит» набрал 18 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи», имея в активе восемь очков, занимает 11-ю строчку на «Западе».

В следующем матче финская команда дома сыграет против «Ак Барса», а «Сочи» в гостях встретится с рижским «Динамо».

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