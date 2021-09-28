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28 сентября 20:15

Алексей Жамнов: У меня есть две недели, чтобы дать ответы по всем вакансиям

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов не смог ответить на вопрос о том, будет ли Олег Знарок присутствовать на тренерской скамейке во время матчей олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

- Честно могу сказать, пока я не готов ответить на этот вопрос. Потому что консультант и тренер на лавке - две разные работы. Все будет упираться в тех кандидатов, с которыми я сейчас веду переговоры. Нужно понять, интересно им это или нет. Сейчас есть много вопросов. Но у меня есть две недели, чтобы дать вам ответы по всем вакансиям, - цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, что во вторник, 28 сентября, экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что российскую сборную должен был возглавить Знарок, но, в конечном итоге, специалист войдет в штаб национальной команды в качестве консультанта.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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