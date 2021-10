Панарин вошел в число шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» в новом сезоне

«Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовал список из шести хоккеистов, которые будут альтернативными капитанами команды в новом сезоне НХЛ.

Как сообщает пресс-служба клуба, в их число вошли российский форвард Артемий Панарин, а Мика Зибанеджад, Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Райан Строум. В «Рейнджерс» отметили, что у команды не будет постоянного капитана в предстоящем чемпионате.

OFFICIAL: The six alternate captains for #NYR will be Artemi Panarin, Chris Kreider, Mika Zibanejad, Jacob Trouba, Ryan Strome and Barclay Goodrow.