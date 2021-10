Овечкин принял участие в ледовой тренировке «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после повреждения принял участие в тренировке.

Как сообщил в своем твиттере журналист Тарик Эль-Башир, 36-летний хоккеист вышел на лед, хотя занятие игроки «Кэпиталз» могли пропустить по желанию.

Alex Ovechkin (lower body) is on the ice for today’s optional practice #Caps pic.twitter.com/fk4j7VRsUJ