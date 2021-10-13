«Сиэтл» проиграл «Вегасу» в своем первом в истории матче в НХЛ

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» уступил «Вегасу». Игра завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Макс Пасиоретти. Также по одной шайбе записали на свой счет Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. Российский нападающий Павел Дорофеев провел на льду 4 минуты 7 секунд, сыграв дебютный матч в НХЛ. Его соотечественник форвард Евгений Дадонов отыграл 14 минут 24 секунды, но результативными действиями не отметился.

Первый в истории гол «Сиэтла» забил Райан Донато. Помимо этого у гостей отличились Джаред Макканн и Морган Гики.

В следующем матче «Сиэтл» сыграет с «Нэшвиллом», а «Вегас» сразится с «Лос-Анджелесом». Обе встречи состоятся 15 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Сиэтл» – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Пачиоретти (Стивенсон, Стоун), 3:10.

2:0 – Маршессо (Карлссон), 6:36.

3:0 – Пачиоретти (Стоун, Хаг), 26:43.

3:1 – Донато (Донской, Данн), 31:32.

3:2 – Макканн (Шварц, Эберле), 32:44.

3:3 – Гики (Лоузон), 47:58.

4:3 – Стивенсон (Пачиоретти, Стоун), 48:33.

Вратари: Ленер 28/31 – Грубауэр 26/30.