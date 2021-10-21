ЦСКА проиграл на своем льду «Салавату Юлаеву» (видео)

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение московскому ЦСКА со счетом 3:2.
В составе уфимской команды отличились Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У армейцев шайбы забросили Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).
«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 32 очка. ЦСКА идет пятым на Западе. У столичной команды 25 очков.
В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с «Адмиралом». «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 24 октября.
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