Два шайбы Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ (видео)

Сегодня, 26 октября, в Сент-Луисе состоялся матч Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелесом». Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Тарасенко на 44 и 56-й минутах, а также Дэвид Перрон на 59-й в пустые ворота.

После пяти матчей нового сезона НХЛ, «Блюз» идет без потерь, набрав десять очков. В активе «Лос-Анджелеса» три очка после шести игр.

Следующий матч «Сент-Луис» сыграет против «Колорадо» дома, а «Лос-Анджелес» примет «Виннипег». Встречи пройдут 29 октября.

В остальных матчах минувшего игрового дня «Коламбус» одержал победу над «Далласом» (4:1), «Баффало» разгромил «Тампу» (5:1), «Флорида» в драматичной игре победила «Аризону» (5:3), в составе «Аризоны» результативной передачей отметился 27-летний российский защитник Илья Любушкин. «Калгари» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), голкипер проигравшей команды Игорь Шестеркин отразил 32 броска.

Stop what you're doing and watch this Vladimir Tarasenko (@tara9191) goal... NOW. pic.twitter.com/gvFMxfxeAS