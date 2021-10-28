Шайба Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Далласом»

Хоккеисты «Далласа» уступили в овертайме «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.
В составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Люк Гленденинг (3-я минута) и Александр Радулов (27). У «Голден Найтс» точные броски на счету Ши Теодора (4) и Джонатан Маршессо (59).
В овертайме победный бросок на счету российского нападающего «Вегаса» Евгения Дадонова (61).
Отметим, что заброшенная шайба стала для Радулова первой в нынешнем регулярном чемпионате.
После этой игры «Даллас», потерпевший четвертое поражение в семи матчах чемпионата, набрал семь очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас», потерпев одержавший третью победу в сезоне, с шестью очками занимает на Востоке на десятое место.