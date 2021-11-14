Яшкин выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

Чешский нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Похоже, форвард «Койотис» Яшкин пропустит остаток сезона», – написал в своем твиттере журналист Крейг Морган.

Further to this, sounds ~* Coyotes F Dmitrij Jaškin will miss the rest of the season. https://t.co/pzdcXacBSD — Craig Morgan (@CraigSMorgan) November 14, 2021

Напомним, что в первом периоде матча с «Нэшвиллом» (1:4) 28-летний хоккеист столкнулся с защитником «Нэшвилла» Марком Боровецки. После этого Яшкин на лед не возвращался.

Добавим, что в минувшем сезоне Дмитрий стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ с 38 шайбами, выступая за московское «Динамо». После этого форвард подписал контракт с «Аризоной».

В текущем сезоне Яшкин провел 12 матчей, набрал очко за результативную передачу.