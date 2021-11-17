«Северсталь» в гостях по буллитам обыграла минское «Динамо»

В очередном матче регулярного первенства КХЛ череповецкая «Северсталь» на выезде в серии буллитов одолела минское «Динамо» со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Иван Емец, Николай Тимашов и Даниил Вовченко, к тому же, реализовавший победный буллит. У хозяев шайбы на счету Кирилла Воронина, Никиты Пышкайло и Лукаса Бенгтссона.

Команда Андрея Разина набрала 37 очков и ворвалась в четверку лидеров Запада. Минчане с 33 очками остались седьмыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Северсталь» (Череповец, Россия) – 3:4 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1 Б)

Голы: 0:1 – Емец (Казаков), 27:18

1:1 – Воронин, 32:00

1:2 – Тимашов (Колмыков, Шостак), 33:05

2:2 – Пышкайло (Теденбю), 37:12

3:2 – Бенгтссон (Усов), 39:53

3:3 – Вовченко (Тихонов, Кодола), 45:05

3:4 – Вовченко (победный буллит)

Вратари: Колосов – Шостак (0:00 – 40:00), Шугаев (40:00 – 56:54, 57:26 – 60:00).