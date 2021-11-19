«Авангард» на своем льду переиграл «Металлург», одержав четвертую победу кряду

Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (18-я минута), Корбан Найт (39), Оливер Каски (50) и Павел Дедунов (59). У магнитогорского клуба точными бросками отметились Никита Коростелев (7) и Андрей Чибисов (35).

После этой встречи «Авангард» набрал 37 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 49 очками, несмотря на поражение, продолжает лидировать на Востоке.

В следующем матче омский клуб в гостях сыграет с «Амуром», а магнитогорская команда на выезде встретится с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Коростелев, 6:36

1:1 – Прохоркин, 17:38

1:2 – Чибисов (Лайпсик, Яковлев), 35:19 (5х4)

2:2 – Найт (Грицюк, Цегларик), 38:17

3:2 – Каски (Толчинский, Найт), 49:24 (5х4)

4:2 – Дедунов (Жарков, Шарипзянов), 59:34 (п.в.)

Вратари: Грубец – Олкинуора.

Броски: 24 – 33.