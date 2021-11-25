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«Коламбус» обыграл «Виннипег», Свечников поучаствовал в потасовке (видео)

Евгений получил две минуты штрафа за провокацию.
25 ноября 2021 09:39
автор: Максим Скороходов

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в данной встрече отличились Грегори Хофманн (16-я минута), Захари Веренски в большинстве (47) и Эндрю Пик, поразивший пустые ворота (57).

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.

Добавим, что нападающий «Виннипега» Евгений Свечников поучаствовал потасовке, которая началась после того как нападающий команды соперников Макс Доми сделал бросок после свистка.

После драки Доми получил двойной малый штраф, а Свечников две минуты за провокацию.

У обоих команд теперь по 22 очка. «Блю Джекетс» идут четвертыми в Столичном дивизионе, а «Джетс» - третьими в турнирной таблице Центрального дивизиона.

26 ноября «Виннипег» сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Коламбус» на следующий день примет на своем льду «Ванкувер».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» - «Виннипег Джетс» - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Хофманн (Доми), 15:09

2:0 – Веренски (Боквист, Ворачек), 46:49 - Бол.

3:0 – Пик (Тексье, Гавриков), 56:27

Вратари: Мерзликин 36/36 – Хеллибак 29/31.

источник: «Советский спорт»
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