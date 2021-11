«Коламбус» обыграл «Виннипег», Свечников поучаствовал в потасовке (видео)

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в данной встрече отличились Грегори Хофманн (16-я минута), Захари Веренски в большинстве (47) и Эндрю Пик, поразивший пустые ворота (57).

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.

Добавим, что нападающий «Виннипега» Евгений Свечников поучаствовал потасовке, которая началась после того как нападающий команды соперников Макс Доми сделал бросок после свистка.

Things are getting heated between the Blue Jackets and Jets.#CBJ pic.twitter.com/xx2c4Tc1Bs