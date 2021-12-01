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«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь»

Встреча прошла в Подольске на арене «Витязь» и завершилась победой финского клуба со счетом 3:2.
01 декабря 2021 21:48

Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе клуба из Хельсинки заброшенными шайбами отметились Ханнес Бьернинен (4-я минута), Томми Кивисте (13) и Филип Хольм (20), у подмосковной команды точными бросками отличились Кирилл Рассказов (24) и Нико Оямяки (41).

После этой игры «Йокерит» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 28 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем матче клуб из Подольска дома сыграет против минского «Динамо», а финская команда в гостях встретится со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Витязь» - «Йокерит» - 2:3 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Бьорнинен (Коссила, Йенсен), 04:10 (5х4)
0:2 – Кивисте (О'Нил, Йенсен), 12:52
0:3 – Хольм (Йоэнсуу, Норман), 19:51
1:3 – Рассказов (Мусин), 23:21
2:3 – Оямяки (Одетт), 40:22

Вратари: Клоберданец (0:00-20:00), Сапрыкин – Ювонен.
Броски: 34 – 38.
Штраф: 6 – 8.

источник: «Советский спорт»
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