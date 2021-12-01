Агент Семенова подтвердил возможность возвращения хоккеиста в Россию

Станислав Романов, агент российского нападающего «Торонто» Кирилла Семенова, подтвердил, что его клиент может перейти в КХЛ.

«На данный момент у Кирилла действующий контракт с «Торонто». Может ли он вернуться в Россию? Мы не исключаем такую возможность. Но пока говорить о чем-то конкретном преждевременно. Все на стадии переговоров», - приводит слова Романова Sport24.ru.

По информации СМИ, хоккеист ведет переговоры с «Авангардом», чьим воспитанником является.

Добавим, что в текущем сезоне Семенов провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых не смог набрать очки за результативные действия.