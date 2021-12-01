Назван главный претендент на «Харт Трофи» прямо сейчас

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид является главным претендентом на «Харт Трофи» в данный момент.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард занял первую строчку по итогам предварительного голосования, набрав 66 очков. На втором месте оказался капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Замкнул тройку претендентов одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (58).
Больше россиян в списке соискателей приза нет.
Напомним, трофей вручается самому ценному игроку для своей команды по итогам регулярного чемпионата.
источник: NHL (НХЛ)