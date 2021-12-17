Гол Ничушкина не помог «Колорадо» уйти от поражения в игре с «Нэшвиллом»

17 декабря в Нэшвилле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между местной командой и «Колорадо». Победу одержали хозяева со счетом 5:2.

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг (14, 37-я минуты), Таннер Жано (28), Роман Йоси (53) и Маттиас Экхольм (59). В составе «Колорадо» забили Микко Рантанен (30) и Валерий Ничушкин (50).

Российский нападающий Ничушкин забил десятый гол в сезоне и набрал 16-е очко в сумме за 18 сыгранных матчей (10+6).

«Нэшвилл» продлил беспроигрышную серию из пяти матчей и набрал 37 баллов в таблице Запада, расположившись на третьем месте. В активе «Колорадо» пятая позиция и 36 очков.

Следующий матч «Нэшвилл» сыграет с «Чикаго» в гостях 18 декабря, а «Колорадо» примет «Тампу» днем позже.