Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил рекорд по количеству побед за один год

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский обновил свой рекорд по количеству побед, одержанных за один календарный год. После встречи с «Оттавой» (2:1) на его счету стало 63 успешных матча.

Российский голкипер Андрей Василевский в этом матче сделал 25 сейвов, а также побил рекорд НХЛ по количеству побед за один календарный год. На счету россиянина 63 победы за год. Предыдущий рекорд был у вратаря «Чикаго Блэкхокс» Марк-Андре Флери (62).

В составе победителей забили Алекс Киллорн и Виктор Хедман. Среди гостей шайбу забросил Том Шабо. Михаил Сергачев не смог набрать очки в матче - как и его соперники Никита Зайцев и Артем Зуб.