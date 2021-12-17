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Главный тренер «Вашингтона» высказался о третьем попадании за сезон в ковид-протокол Кузнецова

Кузнецов не сможет играть в ближайших матчах.
17 декабря 2021 09:11
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о попадании российского нападающего Евгения Кузнецова в ковид-протокол.

«Да, Кузнецов уехал домой. И никого из нас не радует, что мы потеряли такого игрока. Что ж, значит, мы заменим его теми ребятами, которые есть у нас. Такого рода проблемы преследовали нас весь год, поэтому теперь мы должны просто двигаться вперед», - цитирует Лавиолетта русскоязычная версию сайта НХЛ.

В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 28 матчах за «Кэпиталз» в НХЛ, забил девять голов и отдал 21 передачу. Ранее стало известно о том, что он не сможет сыграть на Олимпиаде в Пекине из-за употребления наркотических веществ на ЧМ-2019.

источник: NHL (НХЛ)
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