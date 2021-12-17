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Звезды «Эдмонтона» Драйзайтль и Макдэвид обошли Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

На счету Овечкина 21 заброшенная шайба в текущем сезоне.
17 декабря 2021 09:19
автор: Александр Бойченко

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в матче с «Коламбусом» (5:2) заработали очередные результативные очки в сезоне, благодаря которым им удалось обойти форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в таблице бомбардиров лиги.

На счету Макдэвида 47 очков (16+31), а у немецкого нападающего Драйзайтля - 46 (23+23). Овечкин перешел на третью позицию с 46-я баллами, так как у него меньше заброшенных шайб, чем у форварда «Ойлерз» (21+25).

Ближайшим преследователем Овечкина среди российских игроков является нападающий «Миннесоты Уайльд» Кирилл Капризов - 33 балла (11+22).

Отметим, что в пятерку лучших бомбардиров сезона также входят Назем Кадри («Колорадо-Эвеланш», 38 очков) и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34).

источник: «Советский спорт»
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