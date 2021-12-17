Житник - о дисквалификации Кузнецова: Не умеешь скрыть - получи

Олимпийский чемпион Алексей Житник отреагировал на то, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпиаде-2022 из-за того, что ИХХФ не сократила санкции в отношении хоккеиста.

«С самого начала не понимал, кто и на что в этой ситуации надеялся. Кузнецову дали дисквалификацию, и никто её отменять не будет. Как говорится, жалеть его не за что, а ругать уже поздно. Сам себе устроил проблемы. Не умеешь скрыть – получи. Если делал что-то не то, старайся сделать так, чтобы это не вылезло наверх. Думаю, эту ситуацию уже проехали», — сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию от IIHF за употребление кокаина. В нынешнем сезоне НХЛ форвард отыграл 28 матчей, забросил девять шайб и отдал 21 ассист.

ОИ-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Ее соперниками станут Дания, Чехия и Швейцария.