Тренер «Питтсбурга» заявил, что Малкин близок к возвращению на лед

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан анонсировал скорое возвращение в строй российского нападающего команды Евгения Малкина.

«Малкин по-прежнему проходит процесс восстановления. Наш медперсонал знает и видит конкретные детали, которыми я не владею. Но этот процесс идет. И нам надо наблюдать, что будет дальше. Когда процесс будет завершен, и мы получим все необходимые отзывы от докторов, что форвард может вернуться в игру, что врачи будут полностью удовлетворены - тогда Малкин снова будет в нашем составе. Вы и сами наверняка видели его на тренировках. Он прибавляет с каждым днём и близок к возвращению», - приводит слова Салливана РТ, ссылаясь на сайт НХЛ.

Напомним, хоккеист перенес в июне операцию на правом колене и с тех пор проходит процесс восстановления. В прошлом сезоне россиянин провел 33 матча, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе хоккеиста четыре встречи и пять (1+4) очка.